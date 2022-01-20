Son dakika! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel "hayvan dostu" yatırımları inceledi - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sokak hayvanları ile ilgili hayata geçirilecek projelerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, beraberindeki heyetle Süleymanpaşa Belediyesi yatırım programında bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı projesi ile doğal afet ve benzeri felaketlerde arama kurtarma çalışmalarında büyük katkı sağlayan köpeklerin eğitiminin yapılacağı ve Trakya'da tek olacak Arama Kurtarma Eğitim Merkezi projelerinin inşa edileceği alanlarda inceleme yaptı.

Yüksel, dernek üyeleriyle Namık Kemal Üniversitesi tarafından inşa edilen Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, gönül belediyeciliği hizmet anlayışı gereği şehrin sınırları içinde yaşayan her canlının yaşam kalitesini arttıracak projeler üretmeyi görev bildiklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti.