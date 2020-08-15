Son Dakika: Sultan Selim tablosu Bursa'da 160 bin liraya satıldı - Son Dakika

Bursa'da bir kafede düzenlenen müzayedede, Sultan Selim Han'ın tablosu 160 bin liraya alıcı buldu.

Bursalı antikacı Erdoğan Özgültekin tarafından açılan Müzayede Kafe'de bir birinden değerli antika eserler açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmaya çıkarılan eserleri almak için yurt içi ve dışından çok sayıda koleksiyoner müzayedeye katıldı. Sultan Selim Han'ın tasvir edildiği yağlı tablo 160 bin liraya alıcı buldu. Müzayedede çok sayıda antika eşya koleksiyonerler tarafından kısa sürede alındı.

Müzayedeyi tertip eden antikacı Erdoğan Özgültekin, "Bursa'da 30 yıldır antika ile ilgileniyorum. Antika çok farklı bir duygu. Bir ürüne dokunduğunuz zaman onun tarihi güzelliği ruhunuza işleyebiliyor. Bursa'da büyük bir eksiklik olduğunu hissettim. Koleksiyoner ve antikasever çok fazla var, fakat müzayede yapılabileceği yer yoktu. Bununla ilgili bir teşebbüstü bulundum, bu mekanı açtım. Antikaseverlerle antikaları buluşturdum. Burada haftanın 2 günü müzayede yapacağız. İsteyen burada açık arttırmaya katılıp beğendiği eseri alabiliyor. Bugün burada Sultan Selim Han'ın resminin çizildiği 1800 yıllarda yapılan yağlı boya tablo satışa çıktı" dedi. - BURSA