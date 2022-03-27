Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

27.03.2022 19:23

Son dakika habere göre SULTANBEYLİ'de 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'de 2 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Şahlan Sokak'taki 2 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın sonucu binada hasar oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken alevli şekilde yanan çatı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI
Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI
Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | SULTANBEYLİ'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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