Sultanbeyli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul Sultanbeyli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde Enes Aydı idaresindeki 34 JC 2689 plakalı otomobil ile Seyit Alkan'ın kullandığı 34 LU 8304 plakalı otomobil çarpıştı.
Aydı'nın otomobili, daha sonra bariyerlere ve karşı yönden gelen Osman Tiryakioğlu yönetimindeki 34 LAV 603 plakalı servis minibüsüne vurdu.
Kazada, Enes Aydı ile araçta bulunan Muhsin Adaklı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Demokrasi Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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