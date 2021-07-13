Son dakika haberleri! Sultanbeyli'de amcasını öldüren kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Sultanbeyli'de tartıştığı amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Sultanbeyli'de tartıştığı amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan Münür Altın (34), aynı apartmanda ikamet eden amcası Şirkan Altın (50) ile sokakta karşılaştı. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen amca ve yeğen arasında çıkan tartışma sırasında Münür Altın, amcası Şirkan Altın'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçakla yaralanan Şirkan Altın hayatını kaybederken, şüpheli Münür Altın olay günü Sultanbeyli ilçesinde yakalandı. Poliste 6 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen Altın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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