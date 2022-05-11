Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü

11.05.2022 19:24

Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de kaçan aracı kovalayan yunus timinin hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın Bursa'da yaşadığı ve 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Sultanbeyli'de kaçan aracı kovalayan yunus timinin hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın Bursa'da yaşadığı ve 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit polis memuru, Ordu'da toprağa verilecek.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyarılara rağmen durmayan otomobili takip eden ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Gökmen B. ve Hüseyin Duman'ın (24) üzerinde olduğu motosiklete, kavşaktan yola giriş yapan Vedat G. kontrolündeki hafriyat kamyonu çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet ile iki polis metrelerce savruldu. Kazada yaralanan Hüseyin Duman kaldırıldığı hastanede şehit olurken Gökmen B. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazada şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın ailesinin Bursa'da yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit polis memurunun Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.

(Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü/İHA)

Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü
Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü

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Son dakika... Bursa'ya şehit ateşi düştü Son dakika... Bursa'ya şehit ateşi düştü BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Şehit ateşi Bursa'ya düştü - Son Dakika
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