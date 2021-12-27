Üye Girişi
Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

27.12.2021 10:05

Son dakika haberlerine göre ? SULTANBEYLİ'de kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

? SULTANBEYLİ'de kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre; 34 EGR 242 plakalı Furkan Akbulut yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen 67 EU 821 plakalı Hasan Tüysüz yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Furkan Akbulut, Yasin Akbulut ile kamyonet sürücüsü Hasan Tüysüz yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan iki yaralıyı ambulansa koyarak hastaneye kaldırırken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücü Hasan Tüysüz'ü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, sürücü Tüysüz'ü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Tüysüz'ün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan otomobildeki yaralılardan Yasin Akbulut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazaya karışan otomobilin bir anda kontrolden çıkarak karşıdan gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle otomobilin metrelerce savrulduğu görülüyor.

Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

YORUMLAR
500

Kamyonet, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen şahıs tutuklandı Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen şahıs tutuklandı         
10:28
Burcu Biricik de isyan etti: Köpekler yerine tecavüzcü, sapık, hırsızları toplayın Burcu Biricik de isyan etti: Köpekler yerine tecavüzcü, sapık, hırsızları toplayın         
10:17
Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri: Kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri: Kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı         
10:12
Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi         
09:58
Dayakçı öğretmen hakkında akılalmaz bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Dayakçı öğretmen hakkında akılalmaz bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
09:32
Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü! Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü!         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
10:16 Burcu Biricik de isyan etti: Köpekler yerine tecavüzcü, sapık, hırsızları toplayın
10:12 Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri: Kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı
09:59 Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı
09:59 Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Sağanak yağış kapıda
09:57 Esnafın eline düşen hırsız, önce dövüldü sonra polise teslim edildi
09:56 CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan kötü haber: Kansere yakalandı
09:55 MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı
09:50 Brezilya'da barajlar taştı: 20 bini aşkın insan evsiz kaldı
09:45 Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı
09:45 Tiryakiler dikkat! Yılbaşında hem sigaraya hem alkole iki zam birden geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 10:33:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | SULTANBEYLİ'DE İKİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement