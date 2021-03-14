SULTANBEYLİ'DE KAHVEHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA - Son Dakika

28 kişiye toplam 97 bin 132 lira para cezası kesildi.

İSTANBUL,(DHA) - SULTANBEYLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir kahvehanede yapılan denetimlerde 28 kişiye toplam 97 bin 132 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bir kahvehaneyi denetledi. Sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde masada oyun oynandığı tespit eden polis ekipleri, iş yeri sahibi ile birlikte içeride bulunan 28 kişiye her birine 3 bin 469 liradan toplamda 97 bin 132 lira para cezası kesti.