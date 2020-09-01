Son dakika... SULTANBEYLİ'DE KAYINPEDER DAMADINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Sultanbeyli'de daha önce hamile eşini bıçakladığı iddia edilen Fırat Babacan, babasının evinde bulunan eşiyle görüşmek için geldi. Olumlu yanıt alamayınca havaya ateş ederek olay yerinden kaçmak isteyen Fırat Babacan kayınpederi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan damat hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 14.30 sıralarında, Mehmet Akif Mahallesi Eğim Sokak üzerinde meydana geldi. Eşi Sibel Babacan'ı daha önce bıçakladığı iddia edilen Fırat Babacan, babasının evinde kalan eşiyle görüşmek istedi. Olumlu yanıt alamayan 2 çocuk babası Fırat Babacan, sokak üzerinde havaya ateş açmaya başladı. Kayınpeder Ayhan B. ise aracıyla olay yerinden kaçmak isteyen damadının önünü keserek kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayınpeder Ayhan B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

"HAMİLE EŞİNİ BIÇAKLAYARAK YARALADI"

Sibel Babacan'ın dayısı Hakim Akın, "Bu yeni bir olay değil. Ailemiz daha önce defalarca tehdit edildi. Burada silah çekildi. Mahallede silah sıkıldı. Eşine, çocuklarına bakmıyordu. Biz defalarca otıurup anlatmamıza rağmen kimseyi dinlemiyordu. Benim arkamda sağlam insanlar var bana bir şey olmaz gibisinden hep aynı tavırlarla tehditlerde dolanıyordu. Bir kez hamile eşini bıçaklayarak yaraladı, hastaneye kaldırdılar. Biz yine bu böyle olmaz, çoluğun çocuğun var dedik. Kimseyi dinlemiyordu. Bir kere de eşini 12'inci kattan aşağı atmak üzereyken güvenlik farkına varıyor. Polisleri arıyorlar. Eşini camdan atıyormuş." dedi.

Akın, "Eşine çocuğuna bakmıyor, kaç aydır eşi ve çocukları kaynanasının yanında bakılıyordu. Eşine çocuğuna sahip çıkmıyor yetmezmiş gibi tehditler ediyordu. Bugünkü olayda şahıs kayınpederinin dükkanına gidiyor. Ben gideceğim eşimi de çocuklarımı da öldüreceğim, orada kim varsa binada oturanları da öldüreceğim gibi tehditlerde bulunuyor. Ondan sonra buraya geliyor. Eniştem de peşinden arabayla geliyor bakıyor ki yine burada tehditler devam ediyor. Yapma, şöyledir böyledir demesine rağmen aldırmıyor. Sonra silah çekiyor, Nefsi müdafaa olarak eniştem de kendisini vurmuş." diye konuştu.