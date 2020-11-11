Son Dakika | Sultanbeyli'de koronavirüs denetimleri... Bugüne kadar 1 milyon 11 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika | Sultanbeyli'de koronavirüs denetimleri... Bugüne kadar 1 milyon 11 bin lira ceza kesildi

11.11.2020 17:45
Son Dakika | Sultanbeyli'de koronavirüs denetimleri... Bugüne kadar 1 milyon 11 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Son dakika haberi: SULTANBEYLİ'de koronavirüs salgının başladığı 11 Mart tarihinden itibaren Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koronavirüsle mücadele kapsamında kahvehaneler ve kafelerde masa oyunu oynanmamasına yönelik olarak çok sayıda...

SULTANBEYLİ'de koronavirüs salgının başladığı 11 Mart tarihinden itibaren Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince  koronavirüsle mücadele kapsamında kahvehaneler ve kafelerde masa oyunu oynanmamasına yönelik olarak çok sayıda denetim gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinesindeki ekipler 11 Mart tarihinden bugüne kadar 308 kişiye masa oyunu oynamaktan 817.142 TL idari para cezası, 21 işletmeye masa oyunu ve nargile sunumu yapmaktan 194.841 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 1.011.983 TL para cezası uyguladı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'mızın, İstanbul Valiliği'mizin ve Umumi Hıfzısıffa kurulumuzun aldığı kararlara eksiksiz olarak uymaya davet ediyorum. İlçe Salgın Denetim Merkezimize gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor ve bu ihbarlar üzerine işletmelerin eksikleri varsa yasal işlemler anında uygulanıyor. Önceliğimiz Halk sağlığını korunması ve koronavirüsle en sıkı şekilde mücadele etmek. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Bu vesileyle kurallara uyan tüm işletmelere ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."


- İstanbul
Son Dakika | Sultanbeyli'de koronavirüs denetimleri... Bugüne kadar 1 milyon 11 bin lira ceza kesildi
Son Dakika | Sultanbeyli'de koronavirüs denetimleri... Bugüne kadar 1 milyon 11 bin lira ceza kesildi
Son Dakika | Sultanbeyli'de koronavirüs denetimleri... Bugüne kadar 1 milyon 11 bin lira ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Tarım, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sultanbeyli'de koronavirüs denetimleri... Bugüne kadar 1 milyon 11 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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