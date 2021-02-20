Son dakika haberi... Sultanbeyli'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sultanbeyli'de Kovid-19 denetimleri

20.02.2021 20:45
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de Kovid-19 denetimleri

Son dakika gündem haberi: Sultanbeyli'de lokanta, market, fırın ve pastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Sultanbeyli'de lokanta, market, fırın ve pastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşan'ın gözetiminde, polis, zabıta ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından Bosna Bulvarı'ndaki lokanta, market, fırın ve pastanelere Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin 20 Ağustos'tan bugüne 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını belirtti.

Bugüne kadar İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne gelen 2 bin 838 ihbarın yüzde 100'ünün incelenerek sonuçlandırıldığını aktaran Kubilay, ayrıca, 31 bin 258 iş yeri denetimi, 218 bin 385 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 249 bin 643 resen denetimin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kubilay, özellikle emniyet ve zabıta ekiplerinin sürekli denetim yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu denetimlerde bugüne kadar 11 milyon 250 bin liralık idari para cezası uygulanmıştır. İzolasyon altında olması gerekirken bu tedbirlere uymayan yaklaşık 150 kişi hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Sultanbeyli'de şu anda koronavirüs vaka sayılarımız oldukça düşük düzeyde. Tabii bu iyimser tabloyu devam ettirebilmemiz için hep beraber kurallara uymak zorundayız. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Tedbirlere uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler ivedilikle yapılmaktadır ve yapılacaktır. Özellikle hafta sonları vatandaşlarımızdan ricamız tüm zamanlarda olduğu gibi getirilen kurallara titizlikle uymalarıdır. Maske, mesafe, temizlik, İçişleri Bakanlığımızın ve İstanbul Valiliğimizin getirmiş olduğu kurallara harfiyen herkesin uymasını rica ediyoruz. Desteklerinden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'e ve fedakarca çalışan tüm personelimize çok teşekkür ediyoruz."

Son dakika haberi... Sultanbeyli'de Kovid-19 denetimleri
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de Kovid-19 denetimleri
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de Kovid-19 denetimleri
Son dakika haberi... Sultanbeyli'de Kovid-19 denetimleri

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Sultanbeyli, İstanbul, Hisarcık, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sultanbeyli'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sultanbeyli'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika
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