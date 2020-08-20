Son dakika... Sultanbeyli'de Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda yapılan toplantıda, yaz mevsiminde artış gösteren olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca Orman İşletme Şefliğinin faaliyetleri, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç, ekipman ve personel kapasitesi, orman yangınları ile yangın esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, Orman İşletme Şefi Ali Büyükyılmaz ve Belediye Zabıta Müdürü Abdulkadir Çapanoğlu katıldı.