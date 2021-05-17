Son dakika! SULTANBEYLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİR TUTUKLAMA - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı. Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Abdulkadir Udeh Caddesi'nde bulunan bir adrese önceki gün baskın düzenlendi. Baskında, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen G.P. (37), İ.S. (38) ve 18 yaşından küçük H.P. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bin 925 adet uyuşturucu hap, 35,8 gram kokain, 708 gram kubar, 13 bin 610 lira ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan dün adliyeye sevk edilen şüpheliler H.P. ve İ.S. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli G.P. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.