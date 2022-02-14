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Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

14.02.2022 21:00
Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

Son dakika gündem haberi: Sultanbeyli'de bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'de bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi evden çıkarılarak ambulansa koyulduğu esnada çocuğun ailesi ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Sultanbeyli'de Yeni Yol Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki evde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 12 yaşındaki engelli Yasemin Sürümlü'nün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Sağlık ekipleri evden cenazeyi çıkardığı sırada çocuğun ailesi ve yakınları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

(Muharrem Çam - Halit Arslan/İHA)

Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede
Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede
Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede
Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede
Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede
Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede

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Engelli, Yangın, Arbede, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de yangında ölen çocuğun ailesi ile polis arasında arbede - Son Dakika
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