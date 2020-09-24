SULTANBEYLİ'DEKİ CİNAYETİN ZANLISI BURSA'DA YAKALANDI OLAY ANLARI KAMERADA - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de telefon alım satımı yapan Suriye uyruklu Ahmad Aaraj (22)'ın katil zanlısı Bursa 'da yakalandı. Şüphelinin, Ahmad Aaraj'ın arkasından yürümesi, siyah aracın arka tarafında bıçak darbesi alan Aaraj'ın göğsünü tutarak koşar adımlarla uzaklaşması kameralara yansıdı.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde 20 Eylül Pazar günü 20.00'da meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmad Aaraj telefon sattığı kişi tarafından dürümcü dönüşünde dükkanına yürürken bıçaklanarak öldürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölge ve civardaki kameraları incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından ekipler, Suriye uyruklu Yusuf A.(18)' yı 22 Eylül Salı günü Bursa' da yakaladı. Şüphelinin ev aramasında olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Polisin soruşturmasında şüphelinin, Ahmad Aaraj'dan yaklaşık 800 TL değerinde cep telefonu aldığı ve telefonun bozuk çıkması üzerine aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin, Ahmad Aaraj'ın arkasından yürümesi, siyah aracın arka tarafında bıçak darbesi alan Aaraj'ın göğsünü tutarak koşar adımlarla uzaklaşması kameralara yansıdı.

- İstanbul