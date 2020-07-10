Sultangazi Belediyesi'nin 2019 mali yılı faaliyet raporu ve kesin hesap cetveli meclis onayından geçti. Korona virüs nedeniyle 3 ay gecikmeli toplanan mecliste Başkan Av. Abdurrahman Dursun, göreve geldikleri günden itibaren ilçe genelinde yaptıkları projeleri 3 saatlik bir sunumla anlattı.



Sultangazi Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci oturumu Belediye Meclis Başkanvekili Av. Hasan Esat İlhan başkanlığında yapıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm önlemlerin alındığı görüşmelerde, meclis üyeleri de sosyal mesafe ve maske kuralına uydu. Meclis gündeminde olan 2019 mali yılı faaliyet raporu ve kesin hesap cetveli oy çokluğuyla kabul edildi.



Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, göreve geldikleri 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden bu yana Sultangazi'de yapılan proje ve çalışmaları detaylı bir sunumla salondaki meclis üyelerine anlattı. Başkan Dursun, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sorumluluğumuz gereği, adalet ve şeffaflık çerçevesinde ilçemizin her noktasına eşit hizmet ulaştırmak için çabalıyoruz. Bugün burada 1 yıllık icraatlarımızı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Başkan Dursun projeler hakkında bilgi verdi



Başkan Dursun, alt yapıdan üstyapıya, çevreden yeşil alana, kültür sanattan spora kadar birçok alanda yapılan proje ve çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kadın ve gençleri ön plana çıkaran projelerin hayata geçirildiğinin altı çizildi. Başkan Dursun, "Kadınlarımızı sosyal ve ekonomik açıdan desteklemek adına Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN)'ni hayata geçirdik. Sadece kadınlara yönelik hizmet veren akademide onların keyifli zaman geçirmelerine yardımcı olurken aile bütçesine de katkıda bulunmalarını sağlıyoruz" dedi.



Nitelikli okullar kazandırıyoruz



Her fırsatta 'Eğitim önceliğimizdir' diyen Başkan Dursun, Sultangazi'nin 'sultan şehir' haline gelmesi için ilçeye nitelikli okullar kazandıracaklarını ve bunun için gerekli adımları attıklarını belirtti. Başkan Dursun, "Hamit Süreyya Eremsel İlk ve Ortaokulu'nun ek binası, imar problemi nedeni ile ne yıkılabiliyor ne de bina içine bir çivi çakılabiliyordu. 20 yıldır devam eden problem, belediyemizin girişimleri ile çözüldü. 72 günde deprem yönetmeliğine uygun Nadide- Ahmet Tütüncüoğlu İlk ve Ortaokulu'nu inşa ettik. Şimdi de Yayla Mahallemize fen lisesi kazandırmak için gerekli çalışmalara başladık" diye konuştu. Başkan Dursun, ilçe genelindeki imar uygulamalarına da açıklık getirerek vatandaşın tapu sorununun çözüme kavuştuğunu belirtti.



Başkan Dursun, 'Işıl Işıl bir Sultangazi' sloganıyla cadde ve sokakların modern bir görünme kavuştuğunu da belirterek, "İlçemizdeki elektrik kesintilerinin önüne geçmek adına BEDAŞ ile yaptığımız görüşmelerin neticesince 10 milyon liralık bir yatırımla 7,5 kilometrelik güzergahı kapsayan yer altı kablo tesisi yaparak 2 ayrı elektrik dağıtım merkeziyle entegre edilmesini sağladık" diye belirtti.



Daha modern bir Sultangazi



Başkan Dursun, Sultangazi'yi daha modern bir hale dönüştürecek yeni ve yapımı devam eden projeleri de anlattı. Vatandaşa tek bir çatı altında birden çok hizmeti sunan mahalle tesisleri hakkında bilgi veren Başkan Dursun, "Eski Habibler Mahallesi Mahalle Tesisi projesini yenileyerek yapımına devam ediyoruz. İçinde yüzme havuzu, kapalı pazar alanı, gençlik merkezi, e-spor, kitap kafe, atölye, cep sineması ve kuaför bulunan tesisimiz en kısa zamanda tamamlanarak binlerce vatandaşımıza hizmet verecektir. Yapımı devam eden İsmetpaşa Mahalle Hizmet Tesisi ve Taziye Evi ile de birçok hizmeti vermenin yanı sıra taziye geleneğini yaşatacağız. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan tesiste, kadın -erkek ayrı taziye evi, yemekhane, kadın spor merkezi, ders çalışma alanları, meslek atölyeleri, kütüphane, kafeterya ve mescit alanları bulunacak. Proje aşaması tamamlanan Uğur Mumcu Mahalle Hizmet Tesisi ve Taziye Evi'nin de inşaatına en kısa sürede başlayacağız. Ayrıca ilçemizin çeşitli noktalarına ikram çeşmeleri yapıyoruz. Diğer mahallelerimizde de hayata geçireceğimiz yepyeni projelerimizle 'sultan şehir'i inşa ediyoruz" diye konuştu.



Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçeye en kısa zamanda kazandırılacak hizmetlerden de bahsetti. Başkan Dursun konuşmasına şöyle devam etti: "İçerisinde havuz, spor salonları, konferans salonu ve birçok fonksiyonun yanı sıra engelliler merkezi de yer alacak olan Esentepe Hizmet Tesisi ve Engelliler Merkezi'nin proje aşaması tamamlandı. 50. Yıl ve Esentepe Mahallesi'ne yapılacak olan Belediye Hizmet Binası ve Taziye Evi projeleriyle de vatandaşlarımıza birçok hizmeti bir arada sunmaya devam edeceğiz."



Korona virüsle mücadele



Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları tek tek anlattı. Dezenfekte çalışmaları, fahiş fiyat ve hijyen denetimleri, pazarlarda alınan önlemler, bilgilendirme çalışmaları, sağlık personeli ve hastanelere verilen destekler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Dursun, "Pandemi sürecinde sosyal yardımlarımızı aksatmadık. Aksine, ekiplerimizle yoğun mesai harcayarak hem 65 yaş üstü büyüklerimize hem de ihtiyaç sahibi komşularımıza el uzattık" diye belirtti. - İSTANBUL