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Son dakika... SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; EV ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika... SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; EV ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

20.01.2022 14:08

Gelen son dakika haberlerine göre SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; EV ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI-Yangının ardından binayı terk ettikleri anlar kamerada.

SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; EV ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

-Yangının ardından binayı terk ettikleri anlar kamerada.

Ömer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili aynı binada yaşayan iki kişi gözaltına alındı. Yangında yaşamını yitiren kişi ile yaşadıkları öğrenilen yabancı uyrukluların, yangın çıktığı sırada binadan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 20. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, binanın çatı katında yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi alevlerin arasında kaldı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yabancı uyruklu kişiyi çatı katında ölü halde buldu. Yangında can veren kişinin cesedi için olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİNADA YAŞAYAN İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının ardından inceleme başlatan polis ekipleri, yanan binadan çıktıktan sonra kaçtıkları öğrenilen yabancı uyruklu kişilerden ikisini yakalayarak gözaltına aldı.

BİNADAN ÇIKTIKLARI ANLAR KAMERADA

Yangında hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişi ile yaşadıkları öğrenilen yabancı uyrukluların yangın sırasında binayı terk ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yabancı uyrukluların bazılarının pijamalı halde, ayakkabıları elinde yalın ayak şekilde binadan çıktıkları görülüyor. Olay yerinde bir süre bekleyen kişilerin cep telefonlarıyla video çektikleri, daha sonra uzaklaştıkları görülüyor.

Son dakika... SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; EV ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI
Son dakika... SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; EV ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI
Son dakika... SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; EV ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

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Sultangazi, İtfaiye, Yangın, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; EV ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... SULTANGAZİ'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; EV ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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