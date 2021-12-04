Son dakika haber! SULTANGAZİ'DE 3 FARKLI İŞ YERİNDE YAŞANAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'de bir hafta içerisinde üç farklı iş yerinde yaşanan hırsızlıklar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlk olay, Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın önünde meydana geldi. Mağaza önüne gelen iki kadın, bir süre iş yeri önündeki ürünleri inceledi. Daha sonra inceledikleri ürünleri kucaklayarak, mağazanın önünden ayrıldılar. Durumu fark eden ve mağazanın müşterilerinden olduğu öğrenilen bir kadın, iki kadının peşinden koştu. Yakalanacaklarını anlayan iki şüpheli kadın, çaldıkları ürünleri yere atarak, olay yerinden uzaklaştılar. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadını fark eden, bir başka kadının akan trafiğe rağmen koşarak karşı yöne geçtiği ve bunu gören diğer iki kadının ürünleri yere atıp, koşar adımlarla kaçtıkları görülüyor.

NE YAPTILAR, ETTİLER EMELİNE ULAŞTILAR

Yaşanan bir başka hırsızlık olayı ise Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Bir kuruyemişçiye ayrı ayrı gelen 3 kadın, alışveriş yapacağı sırada iş yeri sahibi üç kadından şüphelenerek dışarı çıkmalarını istedi ve alışveriş yapmalarına izin vermedi. Buna rağmen poşete çam fıstığı dolduran kadınlardan biri, ürünü yanındaki arkadaşına verdi. Arkadaşı ürünü, üzerindeki elbiselerin içine sakladı. İş yeri sahibi, dışarı çıkmakta direnen üç kadını zorla iş yerinden çıkarttı. O anlarda iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ, SONRA SARIMSAK DOLU KASAYI ALARAK GÖTÜRDÜ

50. Yıl Mahallesi'nde yaşanan ilginç hırsızlığı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde bulunan bir marketin önünden geçen kişinin üzeri açık olan sarımsak kasası dikkatini çekiyor. Telefonda bir başkası ile görüşen kişi, daha sonra geri gelip sarımsaklardan bir tanesini alıyor. Telefon görüşmesini sonlandıran kişi, kasadaki sarımsakların önce fotoğrafını çekiyor, daha sonra da içi sarımsak dolu kasayı alarak, gözlerden kayboluyor.