SULTANGAZİ'DE CİNAYETTE HIRSIZLIK İDDİASI... TUTUKLANAN ZANLI: BELKİ DE O BENİ ÖLDÜRECEKTİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE CİNAYETTE HIRSIZLIK İDDİASI... TUTUKLANAN ZANLI: BELKİ DE O BENİ ÖLDÜRECEKTİ

17.12.2020 10:26
SULTANGAZİ'DE CİNAYETTE HIRSIZLIK İDDİASI... TUTUKLANAN ZANLI: BELKİ DE O BENİ ÖLDÜRECEKTİ, System.String[]

SULTANGAZİ'de apartmanda karşılaştığı ve hırsız olduğunu iddia ettiği kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olan Yüksel Çetin'in ifadesi ortaya çıktı.

SULTANGAZİ'de apartmanda karşılaştığı ve  hırsız olduğunu iddia ettiği kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olan Yüksel Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin'in emniyetteki  ifadesinde  "Öldürme kastım yoktu tabanca bir anda patladı. Belki de o beni öldürecekti" iddiasında bulunduğu öğrenildi.

Sultangazi'de dün sabah saatlerinde apartmanda karşılaştığı  V.Y. ile boğuşma yaşayan ve tabanca ile ateş ederek ölümüne sebep olan Yüksel Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olay sırasında üzerinde 17 bin TL bulunduğunu söyleyen Çetin'in emniyette şu ifadeyi verdiği  öğrenildi:

"09.20 sıralarında evimden çıktım. Merdivenlerden aşağı doğru inerken hole doğru yöneldiğimde kendini gizlemiş şekilde kapüşonlu yüzü maskeli bir kişi elindeki tabancayı çenemin altına dayadı. "Çıkar cebindekileri" dedi.  Diğer eliyle de üstümü yoklamaya başladı.  Bu sırada tabancayı yakalayıp çenemin altından kurtardım. Boğuşmaya başladık, elimden yaralandım boğuşma sırasında. Boğuşma devam ederken silah benim elimde kaldı. Bende 1. kata doğru kaçtım. Adam üzerimdekileri almak için hamle yapmaya devam etti. Bana 'tabancayı ver' diyerek küfür etti. Üzerime hamle yapmaya devam ederken nasıl olduysa silah patladı. Adam bina dışına çıktı. Ben de bina sakinlerine seslenerek yardım istedim, 'polisi arayın' dedim. Silahı merdivenlere bırakarak polisi aradım. Üzerimde o gün ödeme yapacağım yerlere verilmek üzere 17 bin lira vardı. Öldürme kastım yoktu tabanca bir anda patladı. Belki de o beni öldürecekti.  Kimseyle husumetim yoktur. Ölümünden pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum."

Görüntü dökümü:

-------------

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

-ARŞİV


- İstanbul
SULTANGAZİ'DE CİNAYETTE HIRSIZLIK İDDİASI... TUTUKLANAN ZANLI: BELKİ DE O BENİ ÖLDÜRECEKTİ
SULTANGAZİ'DE CİNAYETTE HIRSIZLIK İDDİASI... TUTUKLANAN ZANLI: BELKİ DE O BENİ ÖLDÜRECEKTİ
SULTANGAZİ'DE CİNAYETTE HIRSIZLIK İDDİASI... TUTUKLANAN ZANLI: BELKİ DE O BENİ ÖLDÜRECEKTİ
SULTANGAZİ'DE CİNAYETTE HIRSIZLIK İDDİASI... TUTUKLANAN ZANLI: BELKİ DE O BENİ ÖLDÜRECEKTİ

Yüksel Çetin, Sultangazi, Silah, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE CİNAYETTE HIRSIZLIK İDDİASI... TUTUKLANAN ZANLI: BELKİ DE O BENİ ÖLDÜRECEKTİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Pazara gidiyorum' deyip annesini eve kilitledi! Yaşlı kadının yardımına komşuları koştu BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil Husumetlisi olduğu şahsa önce arabayla çarptı sonra ateş açarak yaraladı Yılan istilası yüzünden evlerini terk etmişlerdi! Talihsiz aileye el birliğiyle yapılan yeni yuva yaptılar Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Bursaspor'un altyapıdan gelen genç yetenekleri Türk futbolunda çığır açmaya hazırlanıyor Bursaspor'un altyapıdan gelen genç yetenekleri Türk futbolunda çığır açmaya hazırlanıyor         
09:43
Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu         
09:14
Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı         
09:01
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti         
07:25
Oto yıkamacı, izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı Oto yıkamacı, izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı         
01:10
Korkutan gelişme! ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastanelik oldu Korkutan gelişme! ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastanelik oldu         
23:49
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Nihal Candan'dan Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim         
22:26
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 10:37:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SULTANGAZİ'DE CİNAYETTE HIRSIZLIK İDDİASI... TUTUKLANAN ZANLI: BELKİ DE O BENİ ÖLDÜRECEKTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei