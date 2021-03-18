Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE FABRİKA BACASINDA YANGIN GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI - Son Dakika

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE FABRİKA BACASINDA YANGIN GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI
18.03.2021 18:50
Son dakika gündem haberi... Sultangazi'de bir fabrikanın bacasında çıkan yangında gökyüzünü duman kapladı.
Sultangazi'de bir fabrikanın bacasında çıkan yangında gökyüzünü duman kapladı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Eski Habibler Mahallesi Orkideler Sokak üzerinde bulunan bir kumaş üretim fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı. Bildirilmesi üzerine Habibler, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir istasyonlarına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle bacadaki yangın söndürüldü. Yangın sonucu fabrikanın çatısında hasar oluştu.
Son Dakika 17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi Fenerbahçe'de Erol Bulut, Beşiktaş'ı hızlı hücumlarla yıkmaya çalışacak İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu