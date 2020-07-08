Son dakika! Sultangazi'de gasp dehşeti - Son Dakika

Son dakika! Sultangazi'de gasp dehşeti

Son dakika 3. sayfa haberi... Sultangazi'de maskeli ve silahlı 4 kişi, bankadan 85 bin lira para çeken vatandaşı takip etti.

Sultangazi'de maskeli ve silahlı 4 kişi, bankadan 85 bin lira para çeken vatandaşı takip etti. Aracın park etmesini fırsat bilen şüpheliler camı kırarak torpidodaki parayı aldı. Mağdura silah çeken gaspçılar bindikleri araçla olay yerinden kaçtı.

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Olay, Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bankadan 85 bin lira çeken Hasan Sevim, hırsızların hedefine takıldı. Bankadan çıkan Sevim'i takibe alan maskeli ve silahlı 4 şüpheli araç park ettikten sonra camını kırıp torpidodaki parayı aldı. Gaspçıları üzerine yürüyen Sevim'e silah doğrultan kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis ekipleri Hasan Sevim'i bankadan takip ederek 85 bin lirasını gasp eden 4 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL

Cumhuriyet Mahallesi, Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sultangazi'de gasp dehşeti - Son Dakika
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