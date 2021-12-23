Son dakika: Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti: 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sultangazi'de yanındaki 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi duyarak olay yerine koşan koca, eşinin arkasından gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.00 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolu Habipler eski Edirne asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bedriye Kubaşık (34) yaşındaki kadın, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada kadına, E.H yönetimindeki 34 LDT 69 hafriyat kamyonu çarptı. Vatandaşlar aracın altında bir iki metre sürüklenen kadının çığlıklarına koştu. Araç geri çekilerek aracın altından çıkarılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, çocuklar ise kazadan kıl payı kurtuldu. Acı haberi duyarak olay yerine koşan koca, gözyaşlarına boğuldu. Hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Aracını tamire getiren Tuncay Coşkun isimli vatandaş, "Bir kadın 3 çocuğuyla birlikte karşıya geçmek istiyordu. Ellerinde pazar arabası vardı. Daha önce bir bağırma sesi duyduk. Kamyon kadını altına aldı. Yere düşen kadın bir iki metre de sürükledi. Biz kamyoncuya bağırdık hemen yanına koştuk. Aracı geri aldık. Kadını altından çıkardık. Kadın yaşıyordu. Ambulansa haberdik. Kadın olay yerinde vefat etti" dedi. - İSTANBUL