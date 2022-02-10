Son dakika! SULTANGAZİ'DE İKİ FARKLI KAZA KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'de yaşanan iki farklı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Meydana gelen kazalarda, iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen iki farklı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. İlk kaza Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşandı. Cadde de seyir halinde olan midibüs sürücüsü, sinyal vermeden yol ortasında dönerek aracı park etmek istedi. Bu esnada arkadan gelen motokurye, aniden manevra yapan sürücünün kullandığı midibüse çarparak, yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İkinci kaza ise 2851 Sokak'ta yaşandı. Yol kenarında sohbet eden kişi, daha sonra yolun ortasına geçti. Seyir halinde olan bir motokurye, yol ortasında sohbet eden kişilerden birine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, moto kuryenin çarptığı kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.