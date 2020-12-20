Son dakika! Sultangazi'de iş yerinde asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de bir fırında, bindikleri yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir fırında işçiler T.A ile Pakistan uyruklu J.N, yük asansörüne bindi. Bu sırada asansör, halatın kopması sonucu zemine düştü.

Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansördeki Pakistan uyruklu işçi J.N'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer işçi T.A. ise hastaneye kaldırıldı.

İş yeri sahibi G.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken fırın da belediye ekiplerince mühürlendi.