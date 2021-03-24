Son dakika! SULTANGAZİ'DE KALABALIK GRUBUN SALDIRISINDA 4 YERİNDEN BIÇAKLANDI... DEHŞET ANLARI KAMERADA - Son Dakika

(Ek bilgi ve görüntülerle) SULTANGAZİ'DE KALABALIK GRUBUN SALDIRISINDA 4 YERİNDEN BIÇAKLANDI... DEHŞET ANLARI KAMERADA

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de 23 yaşındaki bir gencin kalabalık bir grubun saldırısına uğradığı olayla ilgili yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, kavgada yaralanan 23 yaşındaki Ümit Ö. olay öncesi 6 arkadaşıyla Y.D. ismindeki gence denk geldi ve sözlü tartışmaya girdi. Kavga sırasında Y.D.'ye bıçakla saldırdıkları, Y.D.'nin de karşılık vererek Ümit Ö.'yu bıçakladığı öğrenildi. Olaya tanık olan Y.D.'nin arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Yaşanan kavga ile ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde 23 yaşındaki Ümit Ö., ile arasında husumet olduğu öğrenilen Y.D sokakta denk geldi. Ümit Ö. yanında bulunan 6 arkadaşıyla birlikte Y.D'ye saldırdı. Saldırı sırasında Ümit Ö., Y.D'ye bıçak çekti. Yaşanan arbede sonrası Ümit Ö. de yanında bulunan bıçakla Y.D.'ye saldırdı. Bunun üzerine Y.D.'de bıçakla karşılık verdi. Ümit Ö., dört yerinden bıçaklandı. Y.D., olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Bu sırada Y.D'nin arkadaşları da olay yerine gelerek kavgaya devam etti. 10-12 kişilik bir grup ile Ümit Ö. ve arkadaşları arasında kovalamaca yaşandı. Yaralı olan Ümit Ö., kalabalık tarafından kısa bir süre yakalanarak darp edildi. Grup arasında bazı kişiler Ümit Ö.'ye sopalarla vurdu. Öte yandan yaşanan olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Y.D ile Ümit Ö.'nün ilk olarak tartıştığı, kavga ettikleri ve olayın ardından kalabalık grubun kavga ettiği görüldü.

Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar yaralı gencin yardımına koştu. Kan kaybını önlemek için havlu ile yaralı gence tampon yapan vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ümit Ö.'nün hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Görgü tanıklarının da bilgisine başvuran ekipler, kısa sürede saldırganların kimliğini tespit etti. Olay sırasında Ümit Ö.'yü bıçakla yaralayan Y.D., ve 8 saldırgan ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.D'nin arkadaşlarının emniyetteki işlemleri devam ederken Y.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.