"YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME HER ŞEYE BEDEL"23 Nisan bayramında çocukları nasıl mutlu edebiliriz diye düşündüklerini ve böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Berika Balban "Kutunun içinde oyuncaklar kitaplar çikolatalar var. Çocuklara dağıttık 23 Nisan nedeniyle. İnanılmaz mutlu oldular zaten onların yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Beklemedikler bir anda tanımadıkları birinden alıyor bunu. Pandemiden dolayı da sürekli evdeler bir bunalım içindeler yeterince aktivite yapamıyorlar dışarıda. Olabildiğince mutlu etmeye çalıştık" diye konuştu.
"MUHTEŞEM BİR DUYGU"
Her sene bu tarz etkinlikler yaptıklarını söyleyen Emre Uygun ise "Gezgin bir grubuz biz. Kendimizin topladığı bir parayla yaklaşık 150-200 koli yaptık. Muhtardan bilgilerini aldığımız engelli çocuklara, sokakta ya da evlerine gittiğimiz çocuklara birer tane koli hediye ettik. Her sene yapmak istiyoruz. Muhteşem bir duygu. Gözlerinde mutluluğu sizde gördünüz" dedi. Caner Gelincik de "Çocukların yüzünde gördüğümüz mutluluk bizi gerçekte mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
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Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Sultangazi'de kapı kapı dolaştılar, çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler - Son Dakika