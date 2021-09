Son dakika haber! Sultangazi'de okul önlerinde kazaya davetiye - Son Dakika

SULTANGAZİ'de bulunan birçok okulun çevresinde aşırı kalabalık yaşanıyor. O okullardan, Fevzi Kutlu İlköğretim Okulu'nun çevresinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla veli ve öğrenci hareketliliği arttı. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okul önünde aşırı kalabalık oluşuyor. Okulun çevresindeki trafik hem sürücülere hem de kalabalığa zor anlar yaşatıyor. Veliler, okulun çevresinde önlem alınmasını istiyor. Yeni eğitim ve öğretimin başladığı ilk gün yine Sultangazi 'de bulunan Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önündeki kalabalığa otomobilin çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralanmıştı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Fevzi Kutlu İlköğretim Okulu'nun çevresinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla veli ve öğrenci hareketliliği arttı. Velilerin, öğrencileri okul önünde beklemesiyle yoğunluk yaşanmaya başlandı. Trafiğin yoğun olduğu okul önlerinde, özellikle okul giriş çıkış saatlerinde hem çocukların koşuşturması hem de sürücülerin hızlı ve dikkatsiz olması kaza riskini arttırıyor. Okulların açıldığı 6 Eylül'de de Sultangazi Esentepe Mahallesi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önünde kaza yaşandı. Öğrenci servisi sürücüsünün kontrolünden çıkarak, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yarandı. Veliler, bu tür kazaların tekrarlanmaması için, kalıcı çözüm bulunana kadar okul giriş çıkışlarında zabıta veya trafik ekiplerinin olmasını talep ederek, önlem alınması gerektiğini ifade etti. Okul giriş ve çıkışlarında yüzlerce öğrencinin evine gitmek için yola çıktığını söyleyen veliler, çocuklarının her an kaza geçirmesinden korkuyor. Öğrenci ve veliler gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını talep ediyor.

"GEÇEN SENE 1 ÇOCUK ÖLDÜ BENİM ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ"

Çocuğunu okula getiren Sevda Gürkan "Bu arabalara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Okul giriş çıkışlarında resmen burada izdiham oluyor. Kaç defa dilekçe verdik. Kaç defa konuştuk. Bir türlü çözüm bulamadık. Burada hepimiz tehlikedeyiz. Çünkü, arabalar sık sık geçip gidiyor. Geçen sene bir öğrenci kamyonun altında kaldı, can verdi. O benim de çocuğum olabilirdi. Benim oğlum 4 senedir burada okuyor. Buranın durumu 4 senedir aynı. Buranın trafiğe kapatılmasını istiyoruz" dedi.

"ANNELERİ BİLE ÇOCUKLARINI ALMAYA GELİRKEN KORKUYOR"3 çocuğunun da bu okulda eğitim gördüğünü belirten Muharrem Kurt, "Benim 3 çocuğum bu okulda okuyor. Annesi çocuklarını okula almaya gelirken bile korkuyor. Benim tek isteğim okul dağılım saatlerinde bu yolların kapatılması. Arka tarafta arka sokak müsait. Diğer yandan tümseklerin yetersizliği de var. Arabalar bazen çok hızlı geçiyor. Tek isteğim okul dağılım saatlerinde bu yolların kapatılması" diye konuştu.

"BU YOLUN TRAFİĞE KAPATILMASINI İSTİYORUZ"

Tuğba Bozan yolun trafiğe kapatılmasını talep ederek, "Çocuklar kamyonları görmüyorlar; çünkü okulun kapısı çok kalabalık. Biz bu yolun kapanmasını istiyoruz. Herkes bu okulun yolundan şikayetçi hem kalabalığından hem trafiğinden bu yolun kapatılmasını istiyoruz" dedi.

- İstanbul