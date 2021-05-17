Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE PANİĞE NEDEN OLAN ARILARI POLİS MEMURU KOVANA ALDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE PANİĞE NEDEN OLAN ARILARI POLİS MEMURU KOVANA ALDI

Haber - Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de arılar mahallede paniğe neden oldu. Hobi olarak arıcılık yapan polis memuru arıları kovana koydu. Polis memuru Sinan Öztorun, Kovandaki sıkışıklıktan dolayı muhtemelen oğul vermişler. Kovanı düzgün bir şekilde takip edemezsen kovanda aşırı derecede çoğalma olur. Bu dönemlerde bunun katlarını atmazsan arılar oğula gider. Bu arılar ölmez ise önümüzdeki yıl 8 ila 10 kilo arasında bal alabiliriz dedi.

Olay, Cebeci Mahallesi 2485 Sokak'ta dün meydana geldi. Yakın bir noktadaki kovana ait olduğu düşünülen arıların etrafta uçuşması, sokak sakinlerini tedirgin etti. Arılar, sokakta bir süre uçtuktan sonra bir ağaca kondu. Mahalle sakinleri durumu belediye ve itfaiyeye bildirdi. Belediye ve itfaiye ekipleri gelmeyince durumdan haberdar olan ve hobi olarak arıcılık yapan polis memuru Sinan Özturan, akşam saatlerinde arıların yuvalandığı sokağa geldi. Arıcı tulumu giyerek ağaca tırmanan Özturan, arıları kovana koymaya çalıştı. Sokak sakinleri ise o anları meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arılar kovana yerleştirildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Amirliği'nde görev yapan polis memuru Sinan Öztorun, hobi olarak arıcılık yaptığını belirterek, Bunlar normal bal arısı. Kovandaki sıkışıklıktan dolayı muhtemelen oğul vermişler. Kovanı düzgün bir şekilde takip edemezsen kovanda aşırı derecede çoğalma olur. Bu dönemlerde bunun katlarını atmazsan arılar oğula gider. Ama bazı arılar da kendi özelikleri nedeniyle, çok oğul verme nedeniyle kovandan kaçarlar. Bu bölgede benim bildiğim kadarıyla Kafkas arısı denir. Bunları şimdi topladık. Bu sene bunlardan bal alma durumumuz mümkün değil. Şerbet veya çiçekle beraber yaz ve kış aylarını atlatırsak, bu arılar ölmez ise önümüzdeki yıl 8 ila 10 kilo arasında bal alabiliriz. Ben polis memuruyum. Sosyal faaliyet ve hobi olarak arıcılıkla uğraşıyorum dedi.