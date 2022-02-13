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Son Dakika | Sultangazi'de pavyon ihbarına giden polislere saldırı - Son Dakika

Son Dakika | Sultangazi'de pavyon ihbarına giden polislere saldırı

13.02.2022 17:51

Son dakika haberi: Sultangazi'de pavyon ihbarına giden polislere saldırı Sultangazi'de bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polislere saldıran 26 şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de pavyon ihbarına giden polislere saldırı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polislere saldıran 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ekiplere saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde, dün gece 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti. Adreste alkol içen ve yüksek sesle müzik dinleyen şüpheliler, polis ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırdı. Darp edilen ekipler, olay yerine destek çağırdı. Destek olarak düğün salonuna gelen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanarak ve havaya uyarı ateşi açarak gruba müdahale etti. Olayda, 14 polis yaralanırken, 26 şüpheli gözaltına alındı. Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerine sandalye fırlattıkları görülüyor.

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Sultangazi, Saldırı, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Sultangazi'de pavyon ihbarına giden polislere saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Sultangazi'de pavyon ihbarına giden polislere saldırı - Son Dakika
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