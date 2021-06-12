Sultangazi'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

İSTANBUL - Sultangazi'de polis aracı ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Sultangazi'de Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, polis aracı ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan trafik kazasının ardından çok sayıda polis ve ambulans ekibi bölgeye sevk edildi. Kazada bir polis başından hafif şekilde yaralanırken, diğer araç sürücüsü ise ağır yaralı olarak ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü kapanan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu.