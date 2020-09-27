Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı

SULTANGAZİ'de gece saatlerinde evinin balkonunda oturan bir kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı.

Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı, System.String[]
SULTANGAZİ'de gece saatlerinde evinin balkonunda oturan bir kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde kalırken, şüpheliler de geldikleri araçla kaçtı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Sultangazi, Esentepe Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2391. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında evinin balkonunda oturan F.K isimli kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırı sonrası F. K. isimli kişi kanlar içinde balkonda ağır yaralanırken, araçla gelen şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı F. K.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri F.K.'nın vurulduğu balkonda ve sokakta olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çevrede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı
Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı
Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı

Pompalı Tüfek, Sultangazi, Kamera, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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