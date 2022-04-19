Son dakika haberi... Sultangazi'de silahlı çatışmada durakta bekleyen bir kadın vuruldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sultangazi'de silahlı çatışmada durakta bekleyen bir kadın vuruldu

19.04.2022 21:37

Son dakika 3. sayfa haberi... Sultangazi'de silahlı çatışmada durakta bekleyen bir kadın vuruldu Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, durakta otobüs bekleyen bir kadın bacağından vuruldu.

Sultangazi'de silahlı çatışmada durakta bekleyen bir kadın vuruldu

İSTANBUL - Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, durakta otobüs bekleyen bir kadın bacağından vuruldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis silahlı çatışmaya karışan şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Gazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında durakta otobüs bekleyen ve olayla ilgili olmadığı öğrenilen Ş.Ö. isimli kadın bacağından vuruldu. Durumu gören civardaki vatandaşlar olayı polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önemli alırken, sağlık ekipleri ise kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi... Sultangazi'de silahlı çatışmada durakta bekleyen bir kadın vuruldu
Son dakika haberi... Sultangazi'de silahlı çatışmada durakta bekleyen bir kadın vuruldu

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SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU İki çocuk arasında çıkan silahlı çatışmada, evinin önünde oturan kadın yaşamını yitirdi! İki çocuk arasında çıkan silahlı çatışmada, evinin önünde oturan kadın yaşamını yitirdi!

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sultangazi'de silahlı çatışmada durakta bekleyen bir kadın vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sultangazi'de silahlı çatışmada durakta bekleyen bir kadın vuruldu - Son Dakika
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