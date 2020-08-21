Son Dakika | SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI; ARACINDAN İNER İNMEZ SALDIRIYA UĞRADI

Gelen son dakika haberine göre Sultangazi'de otoparka otomobilini park eden bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Sultangazi'de otoparka otomobilini park eden bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin polise verdiği ifadesinde merminin nereden geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.Olay, Yunus Emre Mahallesi 1406 Sokak'ta 19 Ağustos Çarşamba günü yaşandı. Otoparka otomobilini park etmek için gelen kişi, otomobilden indiği sırada bacağından vurularak yaralandı. Yaralı kişi olay yerinin arka sokağında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri otoparkta incelemelerde bulundu. Bacağından yaralanan kişinin polise verdiği ifadesinde, bacağına kurşun isabet ettiğini ve nereden geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralının ifadesi üzerine olay hakkında soruşturma başlattı. - İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:34

Kaynak: DHA

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