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Son dakika haberleri... Sultangazi'de şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sultangazi'de şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı

14.02.2022 21:57

Son dakika haberi... Sultangazi'de şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının takla atması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı.

Sultangazi'de şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının takla atması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis aracı, Gazi Mahallesi'nde şüpheli görülen bir otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis aracı takla attı.

Kazada iki polis memuru hafif yaralandı. İki şüpheli, otomobili terk edip yaya olarak kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. Şüphelilerin terk ettiği araçta yapılan aramada iki tabanca ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... Sultangazi'de şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı

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Polis Memuru, Sultangazi, Polis, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sultangazi'de şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sultangazi'de şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı - Son Dakika
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