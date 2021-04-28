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Sultangazi'de park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Sezen Işık (37)idaresindeki 34 ZB 0886 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Sezen Işık sıkıştı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralanan sürücü Sezen Işık, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Işık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.