Son dakika! SULTANGAZİ'DE TRAFODA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de trafoda çıkan yangın nedeniyle patlamalar yaşandı. Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Parkı içerisinde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik olması nedeniyle yanan trafoya hemen müdahale edemedi. Elektrik dağıtım şirketine bilgi veren ekipler, görevlilerin gelmesini bekledi. Trafoda meydana gelen şiddetli patlamalar çevrede korkuya neden oldu. Elektrik şirketi görevlilerinin gelmesiyle trafodaki elektrik akışı kesildi. Ardından itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının tamamlamasının ardından, elektrik dağıtım şirketi ekipleri trafodan elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.