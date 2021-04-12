SULTANGAZİ'DE VERESİYE KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'de bir kişi, borçla sigara vermeyen tekel bayi sahibi olan arkadaşına silahla saldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, cuma akşamı saat 17.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşının işlettiği tekel bayisine gelen bir kişinin alkol aldıktan sonra sigara almak için parası yetmedi. Bu kişi, tekel sahibinden veresiye sigara istedi. İş yeri sahibi, sigara veremeyeceğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek sokağa taşan tartışmada veresiye sigara isteyen kişi, tekel sahibi arkadaşına ateş etti. Şans eseri kimse yaralanmazken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan, olay yerindeki başka bir vatandaş ile tekel bayi sahibi arasında da tartışma yaşandı. Çevredeki vatandaşların ve polisin müdahalesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, silahlı saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.