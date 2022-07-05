Son dakika: Sultangazi'de yangın sonrası kavgayı polis büyümeden önledi - Son Dakika
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Son dakika: Sultangazi'de yangın sonrası kavgayı polis büyümeden önledi

05.07.2022 16:25
Son dakika: Sultangazi'de yangın sonrası kavgayı polis büyümeden önledi

Son dakika haberler: Sultangazi'de 6 katlı binanın, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sultangazi'de 6 katlı binanın, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evden ayrılan yabancı uyruklu şahsın bina sakinlerine küfür etmesi üzerine çıkan kavga polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2488 Sokak'ta 6 katlı binanın bodrum katında saat 14.00 sıraları yangın çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı bodrum katta çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, daire de kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 çocuk ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangın haberini alıp evlerine koşan bazı bina sakinleriyle ile yabancı uyruklu aile arasında ise tartışma çıktı. Polis ekipleri araya girince tartışma büyümeden bitti. Ancak içeriden eşyalarını alan yabancı uyruklu şahıs otomobile bineceği sırada bina sakinlerine küfür edince tansiyon bir kez daha yükseldi. Dışarıdaki şahıs araçtaki kişiye saldırmaya çalıştı. İkinci kez tarafları ayıran polis ekipleri, kavgayı büyümeden önledi. Kavganın ardından otomobil hızla bölgeden uzaklaşırken, itfaiye ekipleri ise dairede bir süre daha duman tahliyesi yaptı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sultangazi'de yangın sonrası kavgayı polis büyümeden önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Sultangazi'de yangın sonrası kavgayı polis büyümeden önledi - Son Dakika
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