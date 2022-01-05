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Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada - Son Dakika

Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada

05.01.2022 11:02
Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada

SULTANGAZİ'de, farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'de, farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Kimi sadaka kutusu çaldı, kimisi de bisiklet çaldı.

Sultangazi'de farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olay, 24 Aralık Cuma günü Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir börekçiye gelen kişi, meyve suyu almak istediğini söyledi. İş yeri çalışanı müşteri kılığında içeri gelen kişiye meyve suyunu verdi. Çalışanın para üstü vermek için kasaya döndüğü sırada, boşluğundan faydalanan şüpheli, el çabukluğuyla tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu aldı. Çalışanın para üstü vermesiyle ise iş yerinden ayrıldı.  O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, meyve suyu alan kişinin para üstü aldığı sırada sadaka kutusunu eline aldığı ve çalışanın buna rağmen fark etmediği görülüyor.

BİSİKLETİ ÇALINDI, PEŞİNDEN KOŞTU

İkinci olay da Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. 29 Aralık Çarşamba günü bir kişi, çaydanlık tamiri için cadde üzerinde bulunan tamirciye bisikleti ile geldi. Bisikletini tamircinin önüne bırakan kişi, bir süre sıra bekledi. Sıranın kendine gelmesi üzerine içeri girdi. Kısa bir süre sonra, bisikleti kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Durumu fark eden bisiklet sahibi, şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bisikletinin çalındığını fark eden kişinin, tamir için getirdiği çaydanlığın koştuğu sırada elinden düştüğü görülüyor.

CEP TELEFONU ŞARJI ÇALDI Yine 31 Aralık Cuma günü Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerine gece saatlerinde giren kapüşonlu kişi, bir süre içeride oyalandıktan sonra bahşiş kutusundaki paraları ve kasada bulunan iki adet cep telefonu şarjını çalarak, kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin, aynı gün iki farklı iş yerinden de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

TEKME VE TAŞLA KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 2 Ocak Pazar günü, bir iş yerinin deposuna girmeye çalışan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, iş yerine ait deponun kapısını tekmeleyerek ve taşla kırmaya çalışarak içeri girmeye çalışan hırsızın, çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerinden uzaklaştığı yansıyor.


Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada
Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada
Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada
Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada
Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada
Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada
Sultangazi'deki hırsızlıklar kamerada
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Sultangazi, Hırsızlık, Bisiklet, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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