Son dakika haberleri... - Suluk beldesinde büyük yangın - Son Dakika

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yer alan Suluk beldesinde 13 akaryakıt varili patladı. Yerel kaynaklar, patlamanın Suluk kırsalındaki Muheisen köyünde bir tarım projesi sırasında meydana geldiğini belirtti. Patlama sonrası geniş çaplı bir yangın çıktı. Patlamada yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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