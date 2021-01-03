Son dakika haberleri... - Suluk beldesinde büyük yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri... - Suluk beldesinde büyük yangın

03.01.2021 15:15

Son dakika haberine göre - Suluk beldesinde büyük yangın Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yer alan Suluk beldesinde akaryakıt varillerinin patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı.

- Suluk beldesinde büyük yangın

TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yer alan Suluk beldesinde akaryakıt varillerinin patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yer alan Suluk beldesinde 13 akaryakıt varili patladı. Yerel kaynaklar, patlamanın Suluk kırsalındaki Muheisen köyünde bir tarım projesi sırasında meydana geldiğini belirtti. Patlama sonrası geniş çaplı bir yangın çıktı. Patlamada yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son dakika haberleri... - Suluk beldesinde büyük yangın
Son dakika haberleri... - Suluk beldesinde büyük yangın
Son dakika haberleri... - Suluk beldesinde büyük yangın

Akaryakıt, Suriye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... - Suluk beldesinde büyük yangın - Son Dakika


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