Son Dakika | Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
02.11.2020 20:51
Gelen son dakika haberine göre Amasya'da Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Amasya'da Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Belediye Başkanı Üçok'un yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Üçok'un, doktorların kontrolünde tedavisinin evde devam ettiği aktarılan açıklamada, "Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, dualarınızı bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
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