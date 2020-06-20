Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavlara ilçede 884 öğrencinin girdiğini söyledi.

Tüm öğrencilere başarılar dileyen Davu, gerçekleştirilen merkezi sınav öncesi okullarda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, sosyal mesafeyi sağlayabilmek için güvenli bölgeler oluşturulduğunu ve ortak yaşam alanlarının dezenfekte edilerek hijyen sağlandığını anlattı.

Sınav öncesi öğrencilere maske dağıtılarak uyarılarda bulunulduğunu belirten Davu, ilçede 16 okul ve 73 salonda 196 görevli öğretmen eşliğinde 884 öğrencinin katıldığı LGS sınavının yapıldığını dile getirdi.