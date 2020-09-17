Suluova Ülkü Ocakları Vakfı Başkanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin adet maske dağıtıyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Satılmış Erdem, vakfın sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alan toplumsal yardımlaşma ve dayanışma misyonu çerçevesinde ilçedeki özel eğitim kurumları ve dernekler başta olmak üzere toplum yararına faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara ücretsiz maske dağıtımında bulunduklarını söyledi.

Devletin "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla ülke genelinde başarıyla yürüttüğü salgın sürecine katkıda bulunmak adına bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdem, "Özellikle son günlerde artış gösteren salgına karşı devletimizin çalışmalarına yardımcı olmak, vatandaşlarımızın da maske ihtiyaçlarının karşılanabilmesine destek vermek istedik. Dağıtıma özellikle özel eğitim yuvalarımız ile eğitim kurumlarımızdan başladık. Çünkü bir ülkenin gelişip kalkınması eğitimli ve donanımlı genç beyinlere bağlıdır. Geleceğimizin teminatı olan bu eğitim gören çocuk ve gençlerimizin sağlıklı kalabilmeleri önemlidir." dedi.

Dağıtımların önümüzdeki günlerde devam edeceğini belirten Erdem, yaptığı açıklamasının devamında, "Suluova Ülkü Ocakları olarak ilçe de yaşayan vatandaşlarımıza 10 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evde kalmaları, ayrıca sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına kendileri ve toplum sağlıkları adına dikkat etmelerini öneriyoruz. Sağlık bakanlığının pandemi tedbirlerini hakkında bilgilendirmelerde bulunup her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu şekilde moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak suretiyle salgın sürecini en az hasarla atlatılmasına katkı vermeye gayret ediyoruz." dedi.

Suluova Ülkü Ocakları Başkan ve üyeleri, ücretsiz maske dağıtımı kapsamında, 3 özel eğitim kuruluşu, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.