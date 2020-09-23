Sumudica: Acil transfer yapılmalı - Son Dakika

Sumudica: Acil transfer yapılmalı

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın kötü gidişatının sebebinin futbolcu eksiği olduğunu söyledi.

Sumudica: Acil transfer yapılmalı, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın kötü gidişatının sebebinin futbolcu eksiği olduğunu söyledi. Acil transfer yapılması gerektiğini dile getiren Sumudica, "Takımımda sadece 16 oyuncu var. Bu takım başarısız olduğunda sorumlu ben olacağım. O yüzden acilen transfer istiyorum" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Gazişehir FK takımı çalışmalarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-siyahlı takım ısınma hareketleri, kısa pas çalışmaları ve top sürme çalışmaları gerçekleştirdi.

"TRASNFER OLMAZSA TAKIM BAŞARISIZ OLACAK"Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam Marius Sumudica, acilen transfer istediğini aktardı. Transfer yapılmaması durumunda takımın başarısız olacağını ve ilk gönderilecek kişinin de kendisi olduğunu ifade eden Rumen teknik adam, yönetime transfer çağrısı yaptı. Sumudica, kendisini yalnız hissettiğini ifade ederek, "Ben bu zamana kadar sessiz kaldım, hep sustum, sabırla bekledim ama kimse benim ismimle dalga geçmeye çalışmasın. Kimse benim ismimi kullanmasın. Ben her şeyimi bu takım için veriyorum. Ben bütün yüreğimle bu projenin içindeyim. Sadece futbola odaklanamıyorum. Çözmek zorunda olduğum sıkıntılar var. Ben bu takım için hakemlerle kavga ettim, kartlar gördüm, rakip takımın yedek kulübesiyle, taraftarıyla kavga ettim. Ben kendimi artık yalnız hissetmeye başladım burada. Kendimi yalnız ve yorgun hissediyorum. Benim ismimle lütfen dalga geçilmesin, kullanılmasın" dedi."BEN SÜPER KAHRAMAN DEĞİLİM"Sumudica, ilerleyen haftalarda Göztepe ve Trabzonspor gibi zorlu takımlarla mücadele edeceklerini söyledi. Gaziantep FK takımı için elinden geleni yaptığını vurgulayan Sumudica, "Bu takımda sorumluluk benim omuzlarımda ve takım başarısız olduğunda bana hesap soracaklar. Bu ligde üç dört maç kaybettikten sonra ilk hoca gönderiliyor. Ben burada elimden geleni yapıyorum ama sadece 16 oyuncu ile çalışıyorum. Zaman bizim aleyhimize işliyor. Bizim de transfer yapmamız gerekiyor. Bunun için çok geç kaldık. Ben de bir süper kahraman değilim. Önümüzde Göztepe ve Trabzonspor maçları var ve bu maçlardan kötü sonuç alınırsa sorumluluk benim üzerime kalacak. Transfer yapılmazsa yine ben ortada kalacağım" diye konuştu."ALIBEC'İ İSTİYORUM"Forvet Denis Alibec transferini çok istediğini ifade eden Sumudica, sözlerine şöyle tamamladı:

"Ben özellikle Alibec'i çok istemiştim. O çok iyi bir oyuncu. O eğer buraya gelirse sadece ilk yarıda en az 10 gol atar. Oyuncu da buraya gelmek istiyordu. Oyuncunun kulübü 1 milyon Euro bonservis ücreti istemişti. Ben oyuncunun kulübüyle görüştükten sonra 600 bin Euro'ya kadar indiler, 200 bin Euro da sene sonunda ödenmek şartıyla 800 bin Euro'yu kabul ettiler. Oyuncu da 600 bin Euro istiyordu ama yapamadık bu transferi. Alibec'i alsaydık tekrar satma şansımız olacaktı ama alamadık. Bu yüzden anlayamıyorum ama kulübün transfer politikasına saygı duyuyorum."


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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sumudica: Acil transfer yapılmalı - Son Dakika Spor

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