Sumudica: "Takımımda sadece 16 oyuncu var ve acilen transfer istiyorum" - Son Dakika

Sumudica: "Takımımda sadece 16 oyuncu var ve acilen transfer istiyorum"

- Sumudica: "Takımımda sadece 16 oyuncu var ve acilen transfer istiyorum" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Alibec gelirse ilk yarıda en az 10 gol atar" "Sonuçlar kötü olunca ilk hoca değişiyor" "Herkes mali sıkıntı var diyor ama transfer yapıyor" Gaziantep Futbol...

- Sumudica: "Takımımda sadece 16 oyuncu var ve acilen transfer istiyorum"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica:

"Alibec gelirse ilk yarıda en az 10 gol atar"

"Sonuçlar kötü olunca ilk hoca değişiyor"

"Herkes mali sıkıntı var diyor ama transfer yapıyor"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, ligin ilk iki haftasında istedikleri sonuçları alamadıklarını ve bunun sebebinin eksik kadro olduğunu vurgulayarak, "Takımımda sadece 16 oyuncu var ve başarısızlıkta ilk sorumlu ben olacağım. O yüzden acilen transfer istiyorum" dedi. Özellikle Denis Alibec transferini çok arzuladığını söyleyen Sumudica, diğer takımların nasıl transfer yaptıklarını ise anlayamadığını belirtti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlarını tesislerinde sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, önemli açıklamalarda bulundu. Lige iyi bir giriş yapamadıklarını ve kadrolarının çok eksik olduğunu dile getiren Sumudica, acilen transfer istediğini aktardı. Transfer yapılmaması durumunda takımın başarısız olacağını ve ilk gönderilecek kişinin de kendisi olduğunu belirten Sumudica, yönetime takviye çağrısı yaptı. Özellikle Alibec transferini çok istediğini açıklayan ve oyuncunun ücreti için bizzat indirim yapmasına rağmen transferin bir türlü gerçekleşmediğini vurgulayan Rumen çalıştırıcı, yönetime tepki gösterdi.

"Takımımda sadece 16 oyunca var"

Marius Sumudica, kendisini yalnız ve yorgun hissettiğini vurgulayarak, "Geçen hafta sadece 16 oyuncu ile antrenman yaptık. Takım içinde rekabet yok. Geçen yılki takım ile bu yılki takım arasında çok fark var. Gerçekten transfer konusunda çok geç kaldık. Bugüne kadar çok sessiz kaldım, hep sustum. Sabırla bekledim ama kimse ismimle dalga geçmesin, ismimi kullanmasın. Çünkü ben sadece futbola odaklanamıyorum. Ben bu takım için hakemlerle, kartlar gördüm, rakip takımlarla, rakip takım taraftarlarıyla kavga ettim. Kendimi artık yalnız ve yorgun hissediyorum. Benim ismimle dalga geçilmesin" dedi.

"Alibec gelirse ilk yarıda en az 10 gol atar"

Özellikle Rumen forvet Denis Alibec transferini çok istediğini sözlerine ekleyen Rumen çalıştırıcı, "Ben özellikle Alibec'i çok istemiştim. O çok iyi bir oyuncu. O eğer buraya gelirse sadece ilk yarıda en az 10 gol atar. Oyuncu da buraya gelmek istiyordu. Oyuncunun kulübü 1 milyon Euro bonservis ücreti istemişti. Ben oyuncunun kulübüyle görüştükten sonra 600 bin Euro'ya kadar indiler, 200 bin Euro da sene sonunda ödenmek şartıyla 800 bin Euro'yu kabul ettiler. Oyuncu da 600 bin Euro istiyordu ama yapamadık bu transferi. Alibec'i alsaydık tekrar satma şansımız olacaktı ama alamadık. Bu yüzden anlayamıyorum. Kulübün transfer politikasına saygı duyuyorum ama benim de transfer istemem çok normal. Yarın bir gün başka hoca gelse o da transfer isteyecek. O yüzden ben de transfer istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sonuçlar kötü olunca ilk hoca değişiyor"

Sumudica, transfer yapılmaması durumunda başarısız olacaklarını ve ilk gönderilecek kişinin de kendisi olacağını iddia ederek, "Bu takımda sorumluluk benim omuzlarımda ve takım başarısız olduğunda bana hesap soracaklar. Bu ligde üç dört maç kaybettikten sonra ilk hoca gönderiliyor. Ben burada elimden geleni yapıyorum ama sadece 16 oyuncu ile çalışıyorum. Zaman bizim aleyhimize işliyor. Bizim de transfer yapmamız gerekiyor. Ben de bir süper kahraman değilim. Önümüzde Göztepe ve Trabzonspor maçları var ve bu maçlardan kötü sonuç alınırsa sorumluluk benim üzerime kalacak. Transfer yapılmazsa yine ben ortada kalacağım. Herkesin bu takımı sevdiğini biliyorum, yönetimin de çok çalıştığını biliyorum ama beni de herkesin önüne atmayın. Benim takımımın transfere ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"Herkes mali sıkıntı var diyor ama transfer yapıyor"

Ligin üçüncü haftasında oynayacakları Göztepe maçının da çok zor olacağına değinen Sumudica, "Göztepe maçı bizim için çok zor olacak. Biz de ona göre hazırlanmaya çalışıyoruz ama benim anlamadığım bir nokta var. Göztepe'nin, Trabzonspor'daki Guilherme ile anlaştığını duydum. Geçen yaz biz oyuncuyu istemiştik ve bize 1 milyon Euro'dan fazla bir rakam söylemişti. Şimdi oraya nasıl gittiğini anlayamıyorum. Herkes mali sıkıntı var diyor ama bir şekilde transfer yapıyor. Ben bunu gerçekten anlayamıyorum" diye konuştu.

Sumudica: Takımımda sadece 16 oyuncu var ve acilen transfer istiyorum

Gaziantep, Transfer, Göztepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sumudica: 'Takımımda sadece 16 oyuncu var ve acilen transfer istiyorum' - Son Dakika Spor

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