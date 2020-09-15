Son dakika... Suna Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding, topluluğun kuruluş yıllarından 2010 yılına dek şirkette çeşitli liderlik görevleri üstlenen Suna Kıraç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koç Holding yaptığı yazılı açıklama ile holdingin kurucusu Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'ın hayatını kaybettiğini paylaşarak, başsağlığı mesajı yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız çok derin. Başımız sağ olsun."

Suna Kıraç

3 Haziran 1941 Ankara doğumlu Kıraç, başka görevlerinin yanı sıra Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Vehbi Koç Vakfı İcra Komitesi başkanı ve İdare Heyeti Üyesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Üniversitesi, Türk Eğitim Vakfı ve Robert Kolej Mütevelli Heyeti üyesi, Koç Okulu İcra Kurulu Başkanı, TEGV kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un Semahat Arsel, Rahmi M. Koç ve Sevgi Gönül'den sonraki dördüncü ve son çocuğu olarak, ailenin Ankara Keçiören'deki bağ evinde dünyaya gelen Kıraç, ilköğrenimini Ankara'da Türk Eğitim Derneği İlkokulu'nda tamamladı.

1952 yılında İstanbul Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne giren Kıraç, kolejin son sınıfında ABD'ye gidip işletme ve finans okumaya karar verdi ve Pennsylvania Üniversitesi Wharton School of Finance'ten başvurusuna olumlu yanıt aldı.

Ancak babası Vehbi Koç'un, 'Benim tezgahım en iyi üniversitedir. Seni ben yetiştireceğim." demesi üzerine İstanbul'da kaldı.

Akademik bir eğitim de görmeyi arzuladığı için bankacılık ve finans okumak üzere Robert Kolej'in yüksek kısmına kaydoldu.

Ders seçimlerini iş deneyimine katkısı olacak şekilde yaptı, iş idaresi, muhasebe, bilanço gibi konulara yoğunlaştı.

Ekim 1960'ta Koç Ticaret AŞ'nin Beyoğlu Merkez Han'daki İstanbul şubesinde, babası Vehbi Koç'un yanında çalışmaya başlayan Kıraç'ın, ilk görevi, gelen ve giden evraka bakmak oldu.

Kıraç, babasıyla birlikte Koç şirketlerinin idari toplantılarına katılarak, farklı bölümlerde stajlar yaparak, topluluğu ve Vehbi Koç'un çalışma tarzını yakından tanıdı.

1963'te Koç Holding'in kurulmasının ardından Vehbi Koç, Rahmi M. Koç, Bernar Nahum ve Hulki Alisbah'la birlikte holdingin ilk Yönetim Kurulu'nun beş üyesinden biri oldu.

1965'te holdingin genel sekreterliğine getirildi ve beş yıl boyunca bu görevi yürüttü.

Aralık 1967'de Koç Holding şirketlerinden Otoyol'un Genel Müdürü İnan Kıraç'la evlenen Suna Kıraç, 1970 yılında, İsak de Eskinazis, Bernar Nahum ve Ziya Bengü'yle birlikte Rahmi M. Koç'un başkanlığında oluşturulan Koç Holding İcra Komitesi'ne girdi.

1970 yılında Koç Holding Personel ve İdari İşler Departmanı başkan yardımcılığı görevini üstlenen Kıraç, 1974 yılında holdingin insan kaynaklarından sorumlu yöneticisi olduktan sonra, terfi ve liyakat konularında grup şirketlerine standartlar getirme­ye, topluluğun kurumsal kimliğini güçlendirmeye çalıştı.

1980 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilliği görevine getirilen Kıraç, montajdan ana sa­nayiye geçiş sürecinde önemli kararlara imza attı. 1994'te Koç Holding'in lider şirketlerinden Arçelik AŞ'nin Yönetim Kurulu başkanlığını üstlendi.

Suna Kıraç aktif iş yaşamının 40 yılını verdiği Koç Holding'in gelişmesi, büyümesi, özellikle de kurumsallaşması ve kalıcılaşması için çabalarını sürdürürken, eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında önemli girişimlere de imza attı.

Kıraç, 2000 yılından beri ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu.