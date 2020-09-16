Son Dakika: Suna Kıraç'ın cenazesi Koç Holding'e geldi - Son Dakika

Suna Kıraç'ın cenazesi Koç Holding'e geldi

İSTANBUL - Merhum iş insanı Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç'ın cenazesi Koç Holding'e getirildi.

Suna Kıraç için Nakkaştepe'de yer alan Koç Holding'de tören düzenlenecek. Cenaze merasimi saat 12.00'de Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde yapılacak. Suna Kıraç, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedilecek. Cenaze merasiminde ve törende pandemi kurallarına riayet edilecek olup, katılımcı kapasitesi sınırlı tutulacak.