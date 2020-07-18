Son Dakika | SunExpress, 2021'de 13 yeni destinasyona daha uçmayı hedefliyor - Son Dakika

Son Dakika | SunExpress, 2021'de 13 yeni destinasyona daha uçmayı hedefliyor

Son dakika haberine göre SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, 2021 yılında Rusya, Ukrayna, Orta Doğu, Körfez ve Balkanlar'da 13 yeni destinasyona daha uçmayı hedeflediklerini bildirdi.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, 2021 yılında Rusya, Ukrayna, Orta Doğu, Körfez ve Balkanlar'da 13 yeni destinasyona daha uçmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Çalışkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve SunExpress iş birliği ile Alman turizm profesyonellerine yönelik düzenlenen İzmir Kuşadası tanıtım gezisi kapsamında gazetecilere, 2020 ve 2021 hedeflerini anlattı.

SunExpress'in özellikle Almanya ve Almanca konuşulan ülkelerde turist akışında öncü bir rol oynadığını ifade eden Çalışkan, "1989 yılında Antalya'da kurulmuş SunExpress önce Almanya'dan daha sonra Avusturya, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerden turist akışı sağlayan havayollarıdır ve 2019 yılını rekor rakamlarla kapatmıştır. Son 3 yıldır yüzde 10'un üzerinde büyüme ve rekor cirolarla ve 10 milyonu aşan yolcu sayısıyla çok önemli bir başarı trendi yakaladı." dedi.

Çalışkan, 2020 yılında yeni rekorlar geliştirme hedefinde olduklarını ancak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle havayolları sektöründe de planların revize edildiğini belirtti.

Pandemi nedeniyle aksayan turist akışında 2019 rakamlarına ulaşmak için yeni çalışmalara imza attıklarını aktaran Çalışkan, Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı "safe tourism" çerçevesinde alınan önlemleri tanıtmak amacıyla Almanya'dan tur operatörlerine yönelik İzmir ve Kuşadası tanıtım gezisi düzenlendiğini hatırlattı.

"Yeniden 2019 rakamlarına dönmek istiyoruz"

SunExpress'in pandemi öncesi 2020 yılında 70'in üzerinde noktaya uçuşlarla başarılarını perçinlemeyi planladığını belirten Çalışkan, bu çerçevede 13 yeni destinasyon kararı aldıklarını aktardı.

Salgın nedeniyle havacılık sektöründeki hedeflerini revizyona tabi tuttuklarına işaret eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yönelik uçuş uyarıları konusunda Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıkları öncülüğünde Avrupa Birliği ile çok ciddi görüşmeler yapıldı. Uçuş uyarısının kalkması durumunda bu sezonun ikinci yarısında, yeniden 2019 rakamlarına dönmek istiyoruz. Stratejimiz Antalya ve İzmir'e sadece Avrupa'dan değil, Avrupa dışındaki pazarlardan da yolcu getirmeye dayanıyor. 2021 yılında Rusya, Ukrayna, Orta Doğu, Körfez ve Balkanlar'da 13 yeni destinasyona daha uçmayı hedefliyoruz."

İlk etapta Kiev, St. Petersburg, Umman, Bahreyn gibi destinasyonları planladıklarını kaydeden Çalışkan, yeni uçuş noktalarının ilerleyen tarihlerde kesinleşeceğini vurguladı.

Ahmet Çalışkan, sadece yurt dışı uçuşlara değil, Anadolu'yu İzmir ve Antalya'ya bağlayan seferlere de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Ahmet Çalışkan, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | SunExpress, 2021'de 13 yeni destinasyona daha uçmayı hedefliyor - Son Dakika
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