Son dakika... Sungurlu Belediye Başkanı'na, önceki göreviyle ilgili yargılandığı davada 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika... Sungurlu Belediye Başkanı'na, önceki göreviyle ilgili yargılandığı davada 3 ay hapis cezası

21.03.2022 20:33
Son dakika... Sungurlu Belediye Başkanı'na, önceki göreviyle ilgili yargılandığı davada 3 ay hapis cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçede ticaret ve sanayi odası (TSO) başkanlığı yaptığı döneme ilişkin yargılandığı davada, "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçede ticaret ve sanayi odası (TSO) başkanlığı yaptığı döneme ilişkin yargılandığı davada, "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner ile eski Sungurlu TSO Genel Sekreteri Mehmet Fenercioğlu'nun avukatları katıldı.

Karar duruşmasında savunma yapan Şahiner'in avukatı Hakan Tekercioğlu, iddiaları kabul etmediklerini, müvekkili ile birlikte görev yaptığı yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerince odadan yolluk, huzur hakkı gibi ödemeleri almadıklarını belirtti.

Suçun yasal unsurları oluşmadığını öne süren Tekercioğlu, "Atılı eylemlerden beraatına karar verilmesi gerekir. Görevi kötüye kullanma suçunun yasal unsurları da oluşmamıştır. Açıktan sonradan haberi olmuştur, öğrendiğinde hemen kapatmıştır." ifadelerini kullandı.

Fenercioğlu'nun avukatı Barış Bilgin ise düzensiz muhasebe tutulmasının zimmet suçunun unsurunu oluşturmadığını savundu. Zimmet suçundan beraat kararı verilmesini talep eden Bilgin, "Görevi kötüye kullanma suçunun unsurları da bellidir. Haksız menfaat ve kamu zararı olması gerekir. Bu zararlardan hiç birisi oluşmamıştır. Bu nedenle müvekkilin üzerine atılı suçtan beraatına karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanıkların "zimmet" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar Şahiner ve Fenercioğlu'na görevi kötüye kullanma suçundan 3 ay 3 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, Şahiner'in hapsini 4 bin 650 lira para cezasına çevirdi. Heyet, Fenercioğlu için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Son dakika haber... Zimmet davasında Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner beraat etti Son dakika haber... Zimmet davasında Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner beraat etti

Abdulkadir Şahiner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sungurlu Belediye Başkanı'na, önceki göreviyle ilgili yargılandığı davada 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Sungurlu Belediye Başkanı'na, önceki göreviyle ilgili yargılandığı davada 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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