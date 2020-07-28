Son Dakika: Sungurlu'da maske denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda, Çorum Valiliğince açık ve toplu alanlarda maske takma zorunluğu getirildi. Alınan karar sonrasın da Sungurlu'da maske ve emniyet kemer denetimi yapıldı.

Sungurlu Kaymakamlığı önünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin yaptığı ortak uygulamada araçlar tek tek durdurularak, araç içerisindeki vatandaşların maske ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde vatandaşlara kurallarda uymaları konularında uyarıda bulunarak, kurallara uymayan araç sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı. - ÇORUM